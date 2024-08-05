Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «15 лет мозолит глаза»: в Днепре на парковке возле дома более десяти лет стоит «Москвич»

«15 лет мозолит глаза»: в Днепре на парковке возле дома более десяти лет стоит «Москвич»

Сегодня 22:03
просмотров

Жители Днепра жалуются на сломанный "Москвич", который более десяти лет стоит на парковке у многоэтажки.

Новости Днепра про

Жители дома по адресу Академика Янгеля, 22 пожаловались на поломанный автомобиль, который стоит на парковке уже более 15 лет.

Янгеля 22, у 1-го подъезда уже более 15 лет стоит поломанный «Москвич». Можно ли его как-то куда-то переместить, чтобы не занимал паркоместо и не мозолил глаза? – обратились жители Днепра в Общественный совет.

Как сообщили в профильном департаменте, убрать автомобиль принудительно не могут. Поскольку машина стоит на парковке и не нарушает ПДД, забрать ее может только владелец.

Впрочем, владелец автомобиля не спешит убирать сломанный транспорт, поэтому, скорее всего, он простоит на одном месте еще не один год.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре велодорожки превратили в кафе и базары
    Новости Днепра
    Сегодня 21:26
    В Днепре велодорожки превратили в кафе и базары

    В Днепре появились мультифункциональные дорожки.

    Пуля выбила глаз и застряла в позвонке: в Днепре спасают раненого военного
    Новости Днепра
    Сегодня 20:49
    Пуля выбила глаз и застряла в позвонке: в Днепре спасают раненого военного

    В Днепре спасают военного, которому пуля выбила глаз.

    В Днепропетровской области 66-летний рабочий упал с высоты третьего этажа, когда ремонтировал крышу
    Новости Днепра
    Сегодня 20:11
    В Днепропетровской области 66-летний рабочий упал с высоты третьего этажа, когда ремонтировал крышу

    В Верхнеднепровском районе рабочий упал с высоты.

    В Каменском планируют во время войны отреконструировать лицей за более чем 160 млн гривен
    Новости Днепра
    Сегодня 19:33
    В Каменском планируют во время войны отреконструировать лицей за более чем 160 млн гривен

    На реконструкцию лицея в Каменском хотят потратить более 160 млн…

    Последние новости

    В Днепре велодорожки превратили в кафе и базары
    В Днепре велодорожки превратили в кафе и базары

    В Днепре появились мультифункциональные дорожки.

    Сегодня 21:26
    1
    просмотров
    Пуля выбила глаз и застряла в позвонке: в Днепре спасают раненого военного
    Пуля выбила глаз и застряла в позвонке: в Днепре спасают раненого военного

    В Днепре спасают военного, которому пуля выбила глаз.

    Сегодня 20:49
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области 66-летний рабочий упал с высоты третьего этажа, когда ремонтировал крышу
    В Днепропетровской области 66-летний рабочий упал с высоты третьего этажа, когда ремонтировал крышу

    В Верхнеднепровском районе рабочий упал с высоты.

    Сегодня 20:11
    2
    просмотров
    В Каменском планируют во время войны отреконструировать лицей за более чем 160 млн гривен
    В Каменском планируют во время войны отреконструировать лицей за более чем 160 млн гривен

    На реконструкцию лицея в Каменском хотят потратить более 160 млн гривен.

    Сегодня 19:33
    0
    просмотров
    Отключение света в Днепре 6 августа: кому не повезет
    Отключение света в Днепре 6 августа: кому не повезет

    В Днепре свет не будут выключать, но некоторым не повезет.

    Сегодня 18:47
    1
    просмотров
    Как выглядела Мандрыковка во время большого наводнения 1931: жители Днепра обнародовали уникальные фото
    Как выглядела Мандрыковка во время большого наводнения 1931: жители Днепра обнародовали уникальные фото

    В сети обнародовали редкое фото затопленной в 1931 году Мандрыковки.

    Сегодня 17:48
    1
    просмотров
    Где жители Днепра могут пройти бесплатный тест на гепатит В, С и ВИЧ
    Где жители Днепра могут пройти бесплатный тест на гепатит В, С и ВИЧ

    На минувшей неделе в мире отмечался Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами. Это опасное заболевание, которое может годами не проявляться себя, больные могут не видеть и не чувствовать симптомов этого недуга десятилетиями, а вот «подцепить» недуг можно даже в маникюрном…

    Сегодня 17:26
    1
    просмотров
    Днепрянина, подозреваемого в убийстве Фарион, не отпустили под домашний арест
    Днепрянина, подозреваемого в убийстве Фарион, не отпустили под домашний арест

    18-летнего юношу из Днепра, подозреваемого в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион, оставили под стражей.

    Сегодня 16:49
    2
    просмотров
    В Украине обнаружили новый штамм коронавируса FLiRT: есть ли в Днепре
    В Украине обнаружили новый штамм коронавируса FLiRT: есть ли в Днепре

    В июле в Украине зарегистрировали три случая нового субварианта коронавируса «Omicron» – «FliRT».

    Сегодня 16:02
    6
    просмотров
    «Раскудахкались в своем курятнике»: в поезде из Днепра произошел скандал из-за мужчины в женском купе
    «Раскудахкались в своем курятнике»: в поезде из Днепра произошел скандал из-за мужчины в женском купе

    Мужчина сумел купить билет в женское купе, а затем обижал пассажирок.

    Сегодня 15:56
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх