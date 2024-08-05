«15 лет мозолит глаза»: в Днепре на парковке возле дома более десяти лет стоит «Москвич»

Жители Днепра жалуются на сломанный "Москвич", который более десяти лет стоит на парковке у многоэтажки.

Жители дома по адресу Академика Янгеля, 22 пожаловались на поломанный автомобиль, который стоит на парковке уже более 15 лет.

Янгеля 22, у 1-го подъезда уже более 15 лет стоит поломанный «Москвич». Можно ли его как-то куда-то переместить, чтобы не занимал паркоместо и не мозолил глаза? – обратились жители Днепра в Общественный совет.

Как сообщили в профильном департаменте, убрать автомобиль принудительно не могут. Поскольку машина стоит на парковке и не нарушает ПДД, забрать ее может только владелец.

Впрочем, владелец автомобиля не спешит убирать сломанный транспорт, поэтому, скорее всего, он простоит на одном месте еще не один год.

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