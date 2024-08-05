«15 лет мозолит глаза»: в Днепре на парковке возле дома более десяти лет стоит «Москвич»

Жители дома по адресу Академика Янгеля, 22 пожаловались на поломанный автомобиль, который стоит на парковке уже более 15 лет.
Янгеля 22, у 1-го подъезда уже более 15 лет стоит поломанный «Москвич». Можно ли его как-то куда-то переместить, чтобы не занимал паркоместо и не мозолил глаза? – обратились жители Днепра в Общественный совет.
Как сообщили в профильном департаменте, убрать автомобиль принудительно не могут. Поскольку машина стоит на парковке и не нарушает ПДД, забрать ее может только владелец.
Впрочем, владелец автомобиля не спешит убирать сломанный транспорт, поэтому, скорее всего, он простоит на одном месте еще не один год.
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