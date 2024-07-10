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  • 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

Сегодня 18:00
просмотров

14 спортсменов нашей области будут представлять Украину на Олимпийских играх в Париже.

Имена олимпийцев, которые будут бороться за медали, обнародовал руководитель ОВА Сергей Лысак. Спортсмены из Днепропетровщины представят Украину в 8 видах спорта.

Плавание

Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

18-летний Александр Желтяков — украинский пловец из Днепра, призер юниорского чемпионата Европы, рекордсмен Украины.

Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

Денис Кисиль — 23-летний пловец родом из Кривого Рога, рекордсмен Украины на дистанции 200 м баттерфляем.

Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

Ника Шарафутдинова – 19-летняя пловчиха из Кривого Рога.

Легкая атлетика

Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

Ярослава Магучих — 22-летняя спортсменка из Днепра, украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, рекордсменка мира. Напомним, на днях Ярослава установила мировой рекорд в прыжках в высоту в Париже.

Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

Михаил Кохан – 23-летний украинский легкоатлет, специализирующийся в метании молота, чемпион мира и Европы среди юношей, рекордсмен мира в возрастной группе до 18 лет.

Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

Анна Рыжикова – 34-летняя украинская легкоатлетка родом из Днепра, которая специализируется в беге на 400 м и беге на 400 м с барьерами, бронзовый призер Олимпийских игр в эстафетном беге 4×400 метров, чемпионка. в этих дисциплинах.

Академическая гребля

Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

Анастасия Коженкова — 38-летняя украинская спортсменка, которая занимается греблей, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта Украины.

Дзюдо

Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

Елизавета Литвиненко — 20-летняя украинская дзюдоистка родом из Днепра, бронзовый призер чемпионата мира, чемпионка Европы среди кадетов и юниоров.

Тенис

Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

 

Людмила и Надежда Киченок – 31-летние теннисистки из Днепра. Сестры-близнецы, выступающие в парном разряде.

Скалолазание

Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

Евгения Казбекова – 28-летняя украинская спортсменка из Днепра, многократная чемпионка Украины по скалолазанию, юниорская чемпионка мира по лазанию на трудность.

Свободная борьба

Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

Мурази Мчедлидзе – 30-летний украинский борец свободного стиля, чемпион Европы среди юниоров и многократный призер чемпионатов мира и Европы в младших возрастах. Член первой сборной Украины по вольной борьбе.

Футбол

Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

Валентин Рубчинский – 22-летний украинский футболист, центральный полузащитник «Динамо» и «Днепра» Игрок олимпийской сборной Украины.

Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болеть

Яков Кинарейкин – 20-летний украинский футболист, вратарь Днепра-1 и молодежной сборной Украины.

Самое престижное первенство четырехлетия стартует 26 июля.

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Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болетьУкраїнська Новости Днепра про 14 спортсменов из Днепра и области представят Украину на Олимпиаде в Париже: за кого болетьРусский

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