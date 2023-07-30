14-летний мальчик: количество пострадавших из-за ракетной атаки по Днепру увеличилось до десяти

Количество пострадавших из-за ракетной атаки по Днепру, которую Россия совершила 28 июля, увеличилось до десяти.

В список пострадавших добавился еще 14-летний мальчик.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

У подростка, как и у двух других несовершеннолетних, повреждения, вызванные взрывной волной. Он будет лечиться амбулаторно.

Напомним, 28 июля оккупационные войска РФ попали ракетами по многоэтажке и админзданию Днепра. Рядом с местами попаданий правоохранители развернули пункт приема заявлений от пострадавших. За последние двое суток их более 200.

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