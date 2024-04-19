14-летняя девушка и мальчик 8 лет: на Днепропетровщине в результате ракетных ударов погибли двоє детей

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил обновленные данные по погибшим на Днепропетровщине людям. Больше всего жертв на Синельниковщине. Ракетный удар унес жизни семи человек, среди них трое детей — 14-летняя девочка и два мальчика — 6 и 8 лет. Еще шесть получили ранения.
Повреждены три десятка частных домов. 4 практически разрушены. Было несколько пожаров, которые уже затушили. На месте работают все службы (последние три фото – оттуда).
В Днепре уже также потушили пожар. Погибли два человека, еще 16 ранены — все находятся в больнице в состоянии средней тяжести. У людей осколочные ранения, переломы, гематомы, резаные раны.
Жители разбитого дома сильно напуганы, с ними работают психологи.
Кроме Синельникова и Днепра, ударили по Павлограду и Кривому Рогу.
В Кривом Роге трое раненых. Из них двое – в больнице в состоянии средней тяжести. В Павлограде повреждено админздание.
Общее количество пострадавших выросло до 25 человек.
Напомним, с утра 19 апреля РФ атаковала Днепр и область ракетами и ударными беспилотниками. Пока известно о девяти погибших, среди них трое — дети, еще 29 человек получили ранения. В Нацполиции показали, как вместе со спасателями помогали жителям пораженной пятиэтажки в Днепре.
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