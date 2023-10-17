13 октября ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полиция разыскивает 41-летнюю женщину

Нужна ваша помощь!

В Новомосковске полиция разыскивает без вести пропавшую 41-летнюю Ирину Кучмий.

Известно, что 13 октября женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 41-45 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Была одета: черные джинсы, черная джинсовая куртка.

Присмотритесь внимательно к фото! Если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (098)242-58-03, (050)-948-53-23.

Важна любая информация!

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