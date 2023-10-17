13 октября ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полиция разыскивает 41-летнюю женщину

В Новомосковске полиция разыскивает без вести пропавшую 41-летнюю Ирину Кучмий.
Известно, что 13 октября женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 41-45 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.
Была одета: черные джинсы, черная джинсовая куртка.
Присмотритесь внимательно к фото! Если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (098)242-58-03, (050)-948-53-23.
Важна любая информация!
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