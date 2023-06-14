12 жертв: в больнице скончался мужчина, пострадавший от ракетной атаки в Кривом Роге

Число жертв после обстрела Кривого Рога во вторник, 13 июня, возросло до 12 человек. Ночью в больнице скончался мужчина, получивший сильные ожоги.

Об этом сообщает в Telegram глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

«К сожалению, жертв уже 12 – ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина. Вечная память погибшим», – рассказал он.

Вилкул напомнил, что сегодня в городе объявлен День траура по погибшим после российского удара.

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