12 жертв: в больнице скончался мужчина, пострадавший от ракетной атаки в Кривом Роге

Об этом сообщает в Telegram глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
«К сожалению, жертв уже 12 – ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина. Вечная память погибшим», – рассказал он.
Вилкул напомнил, что сегодня в городе объявлен День траура по погибшим после российского удара.
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