12 вражеских самолетов Ту-95мс в воздухе: жителей Днепра призывают не игнорировать тревогу

В 13.22 в Днепре и области объявили тревогу.

Сейчас «красная» почти вся Украина.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что есть ракетная опасность, а позже добавили, что группа вражеских самолетов Ту-95мс летит в направлении пусковых рубежей.

Группа вражеских Ту-95мс (12 самолетов) вылетела из аэродрома «Оленья», Мурманской области рф. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00. Следите за сообщениями. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие! – говорится в сообщении.

Кроме того, Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, призвал реагировать на тревогу.

Внимательно относитесь к тревоге! – написал он.

Пожалуйста, будьте в безопасных местах!

Обновлено: в 14:33 объявили отбой. Однако самолеты Ту-95мс все еще находятся в воздухе, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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