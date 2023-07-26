12 вражеских самолетов Ту-95мс в воздухе: жителей Днепра призывают не игнорировать тревогу

Сейчас «красная» почти вся Украина.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что есть ракетная опасность, а позже добавили, что группа вражеских самолетов Ту-95мс летит в направлении пусковых рубежей.
Группа вражеских Ту-95мс (12 самолетов) вылетела из аэродрома «Оленья», Мурманской области рф. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00. Следите за сообщениями. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие! – говорится в сообщении.
Кроме того, Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, призвал реагировать на тревогу.
Внимательно относитесь к тревоге! – написал он.
Пожалуйста, будьте в безопасных местах!
Обновлено: в 14:33 объявили отбой. Однако самолеты Ту-95мс все еще находятся в воздухе, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
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