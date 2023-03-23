12 тыс. очков: Днепропетровщина попала в ТОП-3 во всеукраинском спортивном рейтинге

Днепропетровщина заняла третье место за достижения в олимпийских и неолимпийских видах спорта.
Об этом сообщили в областной военной администрации.
В прошлом году наши спортсмены достойно представили регион на всеукраинских и международных соревнованиях. Завоевали призовые места в чемпионатах и кубках Украины, Европы, мира.
За каждое призовое место спортсмены из всех регионов получали очки. В Министерстве молодежи и спорта подсчитали достижения и составили рейтинг. В целом спортсмены Днепропетровщины набрали более 12 тысяч очков по 33 олимпийским и 65 неолимпийским видам спорта. Были первыми в волейболе, легкой атлетике, плавании, скалолазании, водно-лыжном и роликовом спорте, карате.
Наша область уступила только Киеву и Харьковской области.
Поздравляем наших спортсменов и гордимся их достижениями!
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