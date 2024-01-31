12-летнюю девочку, которая пропала в Днепре 29 января, нашли мертвой

29 января в Днепре пропала 12-летняя девочка.

В этот день она ушла из дома в Самарском районе города и не вернулась.

Несовершеннолетнюю искали правоохранители и небезразличные жители Днепра.

Сегодня, 31 января, стало известно, что ребенка нашли мертвым.

Об этом сообщили на странице ОО «Поиск – Днепр» в соцсети.

Мы обратились за комментарием в полицию. Как только получим ответ, обязательно сообщим!

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