12-летний спортсмен из Днепра выиграл чемпионат Хорватии по прыжкам в воду

В Загребе (Хорватия) 10-12 марта проходил Зимний кадетско-юниорский чемпионат Хорватии по прыжкам в воду. Единственным представителем Украины на этих соревнованиях был Дмитрий Вышиванов из Днепра, который сейчас тренируется в Хорватии. Дмитрий завоевал 3 медали, в том числе в прыжках с 5-метровой вышки стал чемпионом.
Об этом рассказала его мама – тренер Ольга Савчук. Дмитрий завоевал «золото» в прыжках с 5-метровой вышки, а также 2 серебряные медали – в прыжках на 3-метровом трамплине и 1-метровом трамплине.
Читайте также:
Автор:
Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
Днепровский атлет завоевал "золото" на престижных соревнованиях.
Захватите с собой зонт!
До последнего вздоха, защищая мирное украинское небо, погиб солдат Феденко Артем Владимирович. Произошло это 25 января в бою в Донецкой области. У него остались жена, дочь и отец.
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре на два года автомобилям планируют перекрыть улицу Королевы Елизаветы.
Российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую объединенные территориальные громады Никопольского района Днепропетровской области.
Для жителей районов, где ведутся активные боевые действия, желающих выехать в более безопасные места страны, ежедневно через Днепр курсируют эвакуационные поезда.
С сегодняшнего дня будущие абитуриенты могут ознакомиться с демонстрационным вариантом заданий НМТ по истории Украины.
В некоторых домах Днепра вечером 13 марта нет воды и отопления из-за аварий, которые ликвидируют коммунальщики.
Украинские военные нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а в Бахмуте Донецкой области продолжаются бои.
СБУ разоблачила в Днепропетровской области мужчину, который сотрудничал с оккупантами - им оказался житель Синельниковского района, публично поддерживавший вооруженную агрессию рф против Украины. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Улица Литейная – одна из самых старых улиц Днепра. Свое название она получила более 200 лет назад с тех пор никогда не меняла его.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!