12-летний спортсмен из Днепра выиграл чемпионат Хорватии по прыжкам в воду

Поздравляем и желаем новых побед и достижений!

В Загребе (Хорватия) 10-12 марта проходил Зимний кадетско-юниорский чемпионат Хорватии по прыжкам в воду. Единственным представителем Украины на этих соревнованиях был Дмитрий Вышиванов из Днепра, который сейчас тренируется в Хорватии. Дмитрий завоевал 3 медали, в том числе в прыжках с 5-метровой вышки стал чемпионом.

Об этом рассказала его мама – тренер Ольга Савчук. Дмитрий завоевал «золото» в прыжках с 5-метровой вышки, а также 2 серебряные медали – в прыжках на 3-метровом трамплине и 1-метровом трамплине.

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