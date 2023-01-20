10 тыс. грн за гранатомет: в Днепре разоблачили торговца оружием

19 января правоохранители задержали торговца оружием. Произошло это сразу после передачи огнестрельного оружия – РПГ-22 и получения денег за товар.

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 37-летний местный житель за 10 тысяч гривен продал гранатомет, после чего был задержан.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли еще 5 корпусов гранат типа РГД и 3 запала типа УЗРГМ-2.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: