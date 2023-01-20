10 тыс. грн за гранатомет: в Днепре разоблачили торговца оружием

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 37-летний местный житель за 10 тысяч гривен продал гранатомет, после чего был задержан.
Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли еще 5 корпусов гранат типа РГД и 3 запала типа УЗРГМ-2.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
Автор:
Днепровский академический украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г. Шевченко за более…
В Днепре 6 троллейбус снова будет курсировать по привычному маршруту
В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в…
Аренда комнаты стоит на несколько тысяч гривен дешевле, чем аренда…
Днепровский академический украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г. Шевченко за более чем 100 лет своего существования успел изменить облик как внутри, так и снаружи, а также побывать госпиталем и местом для партийных собраний. А первая постоянная труппа в театре появилась только…
В Днепре 6 троллейбус снова будет курсировать по привычному маршруту
В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.
На Днепропетровщине 9-месячный ребенок отравился каплями в нос.
В этом году ВНО снова не будет.
Аренда комнаты стоит на несколько тысяч гривен дешевле, чем аренда однокомнатной квартиры. Это позволяет сэкономить средства не только на съеме жилья, но и на оплате коммунальных услуг. Также комнату легче найти, чем квартиру, на рынке представлено большое количество вариантов за…
В Днепре продолжают избавляться от названий и объектов, связанных с россией, советским союзом и российской империей.
Британские ученые выяснили, что самым высоким интеллектом среди кошек обладают усатые абиссинской, бирманской и бенгальской породы. Для того, чтобы узнать, насколько кошки сообразительны и способны адаптироваться к новой среде, то есть к новому дому, ученые изучили уровень их любознательности и…
14 января россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.
Стало известно, почему в Днепре массово гибла рыба.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!