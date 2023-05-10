10 мая некоторые трамваи в Днепре изменят график движения

В среду, 10 мая, три трамвайных маршрута закончат свою работу раньше.

Последние отправления с окончательных остановок:

Маршрут №5

— от ж/м Западный в 19:28;

– от Университета науки и технологий в 20:28.

Маршрут №12

— от площади Старомостовой в 19:09;

— от завода Металлоизделий в 20:11.

Маршрут №16

— с улицы Игоря Сикорского в 19:47;

– от улицы Бориса Кротова в 20:15.

Также из-за ремонта пути трамваи № 6 и № 9 не будут курсировать с 11:00 до 14:00.

Все остальные маршруты электротранспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдут 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

По городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 709 автобусов (из них 111 — большой вместимости), сообщают в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры городского совета.

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