10 мая некоторые трамваи в Днепре изменят график движения

Последние отправления с окончательных остановок:
— от ж/м Западный в 19:28;
– от Университета науки и технологий в 20:28.
— от площади Старомостовой в 19:09;
— от завода Металлоизделий в 20:11.
— с улицы Игоря Сикорского в 19:47;
– от улицы Бориса Кротова в 20:15.
Также из-за ремонта пути трамваи № 6 и № 9 не будут курсировать с 11:00 до 14:00.
Все остальные маршруты электротранспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдут 206 единиц подвижного состава.
Расписание движения можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
По городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 709 автобусов (из них 111 — большой вместимости), сообщают в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры городского совета.
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