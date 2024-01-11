1 января вышла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полицейские разыскивают 37-летнюю женщину

Если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 066-045-43-02, 050-052-62-60, 066-776-51-63.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

1 января женщина вышла из дома и пропала без вести.

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