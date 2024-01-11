1 января вышла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полицейские разыскивают 37-летнюю женщину

В Марганце правоохранители разыскивают 37-летнюю Людмилу Шиховцову.
1 января женщина вышла из дома и пропала без вести.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейским нужна ваша помощь в поиске!
Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165 см, полного телосложения, волосы черные.
Особые приметы: шрам на правой руке.
Была одета: красная куртка, темно-синяя шапка, черные кроссовки, темные спортивные штаны.
Если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 066-045-43-02, 050-052-62-60, 066-776-51-63.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 67-летнюю женщину, пропавшую без вести почти полгода назад.
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