1 сентября в Днепре некоторые трамваи изменят маршрут: подробности

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В пятницу, 1 сентября, в Днепре трамваи №7 и №17 с 11:00 до 12:30 изменят маршрут. Они от пл. Старомостовой до просп. Леси Украинки будут следовать через Железнодорожный вокзал – ул. Курчатова – ул. Львовская – ул. Владимира Антоновича – без заезда на Центральный рынок.

Изменения связаны с ремонтом колеи на перекрестке ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки.

Об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета.

Также трамваи №12 продолжат работать по сокращенному маршруту – от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского. Изменения связаны с проведением восстановительных работ на ул. Вартовых неба.

Напомним, в городе временно курсирует трамвайный маршрут №7 – пл. Старомостовая – ул. Исполкомовская. Перевозки производятся с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут.

Ранее мы писали, что в Днепре можно отслеживать автобусы и троллейбусы, где есть кондиционер: как это сделать.

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