1,5 млн убытков: какие финансовые нарушения нашли аудиторы в Приднепровской государственной академии

Об этом говорится на сайте Восточного офиса Госаудитслужбы.
Аудиторы провели ревизию Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта. Проверка охватила период с января 2020 года по октябрь 2023 года.
Во время аудита специалисты выявили финансовые нарушения на сумму более 1,5 млн грн, что повлекло ущерб государству.
Среди финансовых нарушений:
В частности, академия потратила более 710,0 тыс. грн на содержание пяти сверхштатных должностей старших преподавателей, которые не предусмотрены штатным расписанием. Их работу оплатили за счет должностей профессорско-преподавательского состава.
В то же время, администрация оплатила почти 760,0 тыс. грн за коммунальные услуги из бюджета общего фонда, хотя эти расходы учтены при расчете платных услуг и должны были покрываться средствами специального фонда.
Зафиксирован также недостаточный контроль со стороны академии за оплатой обучения и проживания в общежитиях. По мнению аудиторов, это повлекло за собой образование просроченной дебиторской задолженности, которая привела к потерям на сумму более 108,0 тыс. гривен.
В ходе ревизии устранили выявленные нарушения на сумму 150,0 тыс. грн.
Аудиторы передали материалы в Днепропетровскую областную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения.
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