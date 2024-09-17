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  • 1,2 млн евро за один этаж: в Подгородном хотят построить комнаты для ВПЛ в действующем общежитии

1,2 млн евро за один этаж: в Подгородном хотят построить комнаты для ВПЛ в действующем общежитии

Сегодня 13:28
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В Подгородном хотят достроить этаж в общежитии за 1,2 млн евро.

Новости Днепра про 1,2 млн евро за один этаж: в Подгородном хотят построить комнаты для ВПЛ в действующем общежитии

В Подгородном хотят сделать надстройку 3 этажа общежития за 1,2 млн. евро. Указанный проект можно найти на сайте Днепропетровского инвестиционного агентства. Ожидается, что 16 семей ВПЛ получат жилье.

В проекте, который презентуют в инвестиционном агентстве, отмечается, что уже провели оценку фундамента общежития. Известно, что сейчас в здании живут 23 семьи, которых, скорее всего, придется отселить на время проведения строительных работ.

Новости Днепра про 1,2 млн евро за один этаж: в Подгородном хотят построить комнаты для ВПЛ в действующем общежитии

Проект привлек внимание СМИ, подсчитавших, что 1 квартира в общежитии будет стоить 75 тыс. евро, то есть почти 3,5 млн гривен. Общая площадь надстройки 535 м кв, таким образом цена квадратного метра – 2200 евро.

Для сравнения, 2-комнатная квартира в самом центре Днепра будет стоить около 3 млн гривен.

Новости Днепра про 1,2 млн евро за один этаж: в Подгородном хотят построить комнаты для ВПЛ в действующем общежитии

А вот в самом Подгородном за 75 тыс. евро можно купить новый дом с земельным участком. А за половину цены – на вторичном рынке кирпичный дом с участком.

Новости Днепра про 1,2 млн евро за один этаж: в Подгородном хотят построить комнаты для ВПЛ в действующем общежитии

Новости Днепра про 1,2 млн евро за один этаж: в Подгородном хотят построить комнаты для ВПЛ в действующем общежитии

Следует заметить, что пока это только инвестиционное предложение. Смогут ли власти Подгородного найти желающих выделить средства на проект, узнаем в будущем.

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Новости Днепра про 1,2 млн евро за один этаж: в Подгородном хотят построить комнаты для ВПЛ в действующем общежитииУкраїнська Новости Днепра про 1,2 млн евро за один этаж: в Подгородном хотят построить комнаты для ВПЛ в действующем общежитииРусский

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